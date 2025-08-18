LEXO PA REKLAMA!

Kamioni përplaset me makinën në aksin Shkodër-Bushat, një person humb jetën

Lajmifundit / 18 Gusht 2025, 12:44
Aktualitet

Kamioni përplaset me makinën në aksin Shkodër-Bushat,

Një aksident i rëndë ka ndodhur pak minuta më parë në aksin rrugor Shkodër–Bushat, ku një kamion është përplasur me një automjet.

Si pasojë e përplasjes, një person ka humbur jetën, ndërsa disa të tjerë kanë mbetur të plagosur. Në vendngjarje kanë mbërritur autoambulancat dhe forcat e policisë, të cilat po vijojnë hetimet për zbardhjen e shkaqeve të aksidentit.

Autoritetet apelojnë për kujdes maksimal drejtuesit e mjeteve në këtë zonë, veçanërisht për shkak të kryqëzimeve të ngushta dhe trafikut të lartë.

