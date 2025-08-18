LEXO PA REKLAMA!

Rrëzohet parashutistja në Vlorë, po fluturonte përgjatë bregdetit të Lungomares

Lajmifundit / 18 Gusht 2025, 12:08
Një parashutiste ka pësuar një incident të lehtë gjatë fluturimit mbi bregdetin e Lungomares në Vlorë. Ajo ra në zonën e plazhit, por fatmirësisht dëmtimet e saj janë të lehta dhe nuk rrezikojnë jetën.

Pushuesit dhe banorët e zonës reaguan menjëherë, duke ofruar ndihmën e parë. Më pas, parashutistja u transportua me urgjencë me ambulancë drejt Spitalit Rajonal të Vlorës, ku mjekët konfirmuan se gjendja e saj shëndetësore është e stabilizuar dhe jashtë rrezikut.

Ngjarja ka krijuar shqetësim tek pushuesit dhe kalimtarët e zonës, ndërsa autoritetet lokale po hetojnë rrethanat e sakta të incidentit për të kuptuar arsyet e rrëzimit.

