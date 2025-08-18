Turist polak kapet në Qafë-Thanë me makinën e mbushur me thika dhe mjete të dyshimta, procedohet në gjendje të lirë
Shërbimet e Policisë Kufitare në Qafë-Thanë njoftuan se një turist polak, R. R., 39 vjeç, u kap në dalje të Shqipërisë me automjetin e mbushur me objekte të ndaluara.
Gjatë kontrollit u gjetën dhe u sekuestruan: 2 thika, 4 radio marrëse, 1 pistoletë me gaz dhe 1 sëpatë, të cilat shërbyen si provë materiale.
Autoritetet i referuan materialet Prokurorisë, ku filloi procedimi në gjendje të lirë për veprat penale: “prodhimi, mbajtja, blerja apo shitja pa leje e armëve të ftohta” dhe “prodhimi dhe mbajtja pa leje e armëve të gjuetisë dhe sportive”.
Policia bën apel për kujdes dhe respektim të ligjit gjatë transportit të armëve dhe pajisjeve të ndaluara në kufi.