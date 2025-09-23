I dehur në timon u përplas me një automjet, arrestohet 38-vjeçari në Fier
Lajmifundit / 23 Shtator 2025, 11:04
Policia e Fierit ka arrestuar shtetasin me iniciale M.Sh., 38 vjeç, pasi ditën e djeshme u përfshi në një aksident.
Sipas uniformave blu, 38-vjeçari, në gjendje të dehur u përplas me një automjet dhe për pasojë u lëndua.
“Specialistët e Sektorit të Qarkullimit Rrugor arrestuan në flagrancë shtetasit:
-M. Sh., 38 vjeç, banues në Patos, pasi në fshatin Kuqar, motomjeti që drejtonte në gjendje të dehur, është përplasur me një automjet. Si pasojë u dëmtua 38-vjeçari, i cili është në kujdesin e mjekëve“, thuhet në njoftimin e policisë.