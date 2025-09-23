LEXO PA REKLAMA!

Djali largohet nga banesa, babai denoncon rastin, kërkon të birin 15-vjeçar

Lajmifundit / 23 Shtator 2025, 10:56
Djali largohet nga banesa, babai denoncon rastin, kërkon të birin

Një 15-vjeçar është larguar gjatë ditës para dy ditësh nga banesa në Çëravë.

Babi i tij, shtetasi me iniciale A.B., 41 vjeç, ka denoncuar rastin në polici, ndërsa bën thirrje për gjetjen e tij.

“Në Komisariatin e Policisë Pogradec ka kallëzuar shtetasi A. B., 41 vjeç, banues në Çëravë, se më datën 21.09.2025, është larguar nga banesa, djali i tij 15 vjeç. Po punohet për gjetjen e tij”, njofton policia.

