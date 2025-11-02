LEXO PA REKLAMA!

Homazhet për Fatos Nanon, Agron Duka: Mendja, gjëja më e mirë që kishte në trupin e tij

Lajmifundit / 2 Nëntor 2025, 10:33
Kreu i Partisë Agrare Ambientaliste, Agron Duka, përkujtoi figurën e Fatos Nanos me fjalë të thella dhe emocionuese, duke theksuar mendjen si tiparin më të spikatur të tij.

“Ai vdiq kur i vdiq ajo që kishte më të mirën në trupin e tij, trurin.  Ai tha që cdo njeri ka anët e forta të veta, dikush është atlet dikush ka trupin. Fatos Nano kishte trurin. Kur i vdiq truri, vdiq Nano”, tha shkurt Agron Duka, ne homazhet ne nder te figures se Fatos Nanos.

 

