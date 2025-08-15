LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Gramsh/ Zjarri ktheu pyjet në hi, të gjitha vatrat janë fikur, banorët kthehen në shtëpitë e tyre

Lajmifundit / 15 Gusht 2025, 09:08
Aktualitet

Gramsh/ Zjarri ktheu pyjet në hi, të gjitha vatrat janë fikur,

Situata në Gramsh është vënë nën kontroll. Të gjitha vatrat e zjarrit tashmë janë fikur dhe banorët po rikthehen në banesat e tyre.

Autoritetet e emergjencave kanë paralajmëruar se rreziku i riaktivizimit të flakëve mbetet, ndaj çdo vatër po mbahet nën vëzhgim të vazhdueshëm.

Rojet e pyjeve, zjarrfikësit dhe vullnetarët vijojnë patrullimet në terren për të parandaluar çdo incident të mundshëm.

Njëkohësisht, po punohet për rikthimin e furnizimit me energji elektrike dhe ujë në zonat e prekura.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion