Çfarë po ndodh sot me monedhat e huaja? Ja me sa po blihen dhe shiten dollari dhe euro
Sot, më 15 gusht 2025, tregu i këmbimit valutor në Shqipëri shfaq çmime të qëndrueshme për monedhat kryesore.
• Dollari amerikan blihet me 82.4 lekë dhe shitet me 83.8 lekë.
• Euro blihet me 96.4 lekë dhe shitet 97.4 lekë.
• Franga zvicerane këmbehet në blerje me 101.8 lekë dhe në shitje me 103.1 lekë.
• Paundi britanik blihet me 111.3 lekë dhe shitet me 112.8 lekë.
• Dollari kanadez sot në blerje këmbehet me 59.6 lekë dhe në shitje me 61.1 lekë.
Këto çmime reflektojnë situatën aktuale të tregut valutor dhe mund të ndryshojnë gjatë ditës në bazë të kërkesës dhe ofertës nga bankat dhe institucionet financiare
.