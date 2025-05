Grabitën 24 shtëpi në gjashtë muaj, çmontohet banda e ‘skifterëve’ shqiptarë, 2 të arrestuar!

Karabinierët italianë kanë goditur një grup skifterësh shqiptarë, që ishin kthyer në tmerrin e banorëve të zonës në Trentino me serinë e grabitjeve. Dy persona janë arrestuar, teksapo hetohet dhe kërkohet për të implikuarit e tjerë.

Banda akuzohet për të paktën 24 vjedhje dhe tentativa plaçkitjesh në shtëpi, si dhe një vjedhje makine, të gjitha të ndodhura në Val di Non, midis majit dhe fundit të tetorit 2023.Por po hetohen edhe ngjarje të tjera të kryera më pas. Operacioni është koduar "Insolent", duke dokumentuar aktivitetin kriminal të gati një viti të këtij grupi kriminal. Policia tha se shënjestra dhe harta e aktivitetit të paligjshëm të shqiptarëve shtrihet në të paktën 11 komuna të rajonit.

Shënjestrat ishin kryesisht shtëpi të izoluara: 15 shtëpi u bastisën nga banda, nga të cilat kriminelët vodhën para, bizhuteri ari dhe në një rast obligacione kursimi, për një vlerë totale 100 mijë euro, por që mund të jetë edhe më e madhe.

Në 8 ngjarje të tjera ata nuk patën kohë të largonin asgjë, sepse u detyruan të iknin nga prania e njerëzve në shtëpi, ose nga mbërritja e papritur e karabinierëve apo pronarëve, informoi media italiane. Komunat më të prekura nga grabitqarët ishin Ville d'Anaunia me 6 sulme, Predaia me 4, pastaj Amblar Don, Romeno, Borgo d'Anaunia dhe Novella me nga 2 raste. Midis episodeve të kontestuara është edhe vjedhja e një fuoristrade në Vigo di Ton, që e përdornin edhe për transport apopër tëshkuar në objektivat që do sulmoheshin.

Si prova materiale janë marrëpamje filmike, por edhe gjurmë gishtrinjsh në vendngjarje.