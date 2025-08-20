Goditi të riun me gur në kokë, arrestohet 29-vjeçari në Durrës
Lajmifundit / 20 Gusht 2025, 10:36
Aktualitet
Një 29-vjeçar është arrestuar në Durrës pasi plagosi rëndë një të ri, duke e goditur me gur në kokë për motive të dobëta.
Specialistët e Hetimit të Krimeve në Komisariatin e Policisë Durrës ndërhynë pas ngjarjes dhe arrestuan në flagrancë shtetasin J. B., banues në Durrës, për veprën penale “Plagosja e rëndë me dashje”.
Sipas policisë, viktima është një 20-vjeçar, H. K., gjithashtu banues në Durrës, i cili po merr trajtim mjekësor në Spitalin e Traumës. Materialet procedurale janë referuar Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Durrës për veprime të mëtejshme.