Goditi me grushte dhe me dorezë metalike të riun, shpallet në kërkim 32-vjeçari në Sarandë

Lajmifundit / 25 Shtator 2025, 13:21
Policia shpalli në kërkim shtetasin G. M., 32 vjeç, banues në fshatin Gjashtë, pasi për motive të dobëta, ka goditur me grushte dhe dorezë metalike shtetasin Sh. M., 23 vjeç.

“Specialistët për Hetimin e Krimeve në Komisariatin e Policisë Sarandë referuan materiale në Prokurori dhe shpallën në kërkim shtetasin G. M., 32 vjeç, banues në fshatin Gjashtë, pasi më datë 23.09.2025, në fshatin Metoq, Sarandë, për motive të dobëta, ka goditur me grushte dhe dorezë metalike shtetasin Sh. M., 23 vjeç, banues në fshatin Metoq’, thuhet në njoftimin e policisë.

