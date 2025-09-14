Gjysma e përdoruesve të barnave për humbje peshe i lënë brenda një viti – Ekspertët paralajmërojnë rrezikun!
Miliona njerëz përdorin medikamente për humbje peshe, por një analizë e re tregon se gjysma e pacientëve i ndalojnë ato brenda një viti. Medikamentet e njohura kundër mbipeshës dhe diabetit, si Ozempic dhe Wegovy, janë pjesë e një klase barnash të quajtura agonistë të receptorëve GLP-1, që ndihmojnë njerëzit të humbin peshë duke imituar një hormon që ul oreksin.
Sidoqoftë, nëse pacientët i ndalojnë barnat, shpesh rikthejnë peshën e humbur, duke nxitur debate publike mbi nevojën e përdorimit të tyre gjatë gjithë jetës. Sipas studimit të ri, personat më të rinj, ata që jetojnë në zona më të varfra dhe burrat janë më të prirur të ndalojnë medikamentet.
Për këtë analizë, studiuesit danezë shqyrtuan të dhëna nga më shumë se 77,000 persona që përdornin barna kundër mbipeshës dhe nuk kishin diabet.