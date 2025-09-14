Divorci i PAPRITUR pas 29 vitesh/ Këngëtari i famshëm ndahet nga bashkëshortja
Gruaja e Akon ka kërkuar kujdestari të përbashkët ligjore për vajzën e tyre 17-vjeçare, Journey
Bashkëshortja e këngëtarit të famshëm amerikan, Akon, Tomeka Thaim, ka paraqitur kërkesë për divorc, vetëm katër ditë para përvjetorit të 29 të martesës së tyre.
Mediat amerikane shkruajnë se Tomeka dorëzoi dokumentet të enjten, më 11 shtator, duke përmendur dallime të papajtueshme. Data zyrtare e ndarjes do të përcaktohet më vonë.
Gruaja e Akon ka kërkuar kujdestari të përbashkët ligjore për vajzën e tyre 17-vjeçare, Journey, dhe kërkoi të marrë kujdestarinë fizike, duke lejuar reperin e famshëm të ketë të drejtë vizitash.
Akon, i njohur për besimin e tij në poligami, ka nëntë fëmijë dhe ka theksuar se është gjithmonë i përkushtuar ndaj përgjegjësive të tij prindërore.
Në një intervistë të vitit 2022 për “The Zeze Mills Show”, ylli i famshëm deklaroi:
“Puna ime nuk është të bëj të gjitha këto gjëra shtesë dhe këto festa e koncerte. Ndërkohë që kujdesem për përgjegjësinë time për të siguruar jetesën për familjen dhe ushqimin, nëse kam kohë ta bëj dhe të tregoj dashuri, po, do ta bëj. Komunikimi më lejon të jem aty çdo ditë”.
Lajmi i divorcit ka surprizuar fansat, pasi çifti kishte kaluar gati tre dekada bashkë dhe është parë shpesh në publik si një familje e unifikuar. Përveç sfidave ligjore, divorci do të përqendrohet edhe në kujdesin për vajzën e tyre dhe mënyrën e ndarjes së kohës mes prindërve.
Ky zhvillim i ri në jetën personale të Akon vjen ndërkohë që artisti vazhdon aktivitetet e tij muzikore dhe angazhimet publike, duke u përpjekur të balancojë karrierën me përgjegjësitë familjare.