Gavi i dëmtuar rëndë, Barça alarm për El Klasikon dhe Ligën e Kampioneve
Mesfushori i Barcelonës, Gavi, nuk është ndjerë mirë që nga gushti dhe tani klubi ka konfirmuar se bëhet fjalë për një dëmtim serioz në gju. Futbollisti po ndiqet me trajtim konservativ, por nuk përjashtohet mundësia e një ndërhyrjeje kirurgjikale në të ardhmen. Kjo do të thotë se ai nuk do të jetë në fushë për disa javë dhe rikthimi i tij për El Klasikon kundër Real Madridit, më 26 tetor, duket shumë i vështirë.
Dëmtimi i ri nuk lidhet me ndërhyrjen kirurgjikale që Gavi kishte kaluar më parë te menisku dhe ligamentet e gjurit të djathtë, por është një pengesë e rëndësishme për trajnerin Hansi Flik. Pasi lojtari ka pasur vështirësi të rikthehej në ritëm pas lëndimit të kaluar, kjo situatë rrit sfidat për Barcelonën, veçanërisht me fillimin e ndeshjeve të Ligës së Kampioneve dhe kalendarin intensiv me dy takime në javë.
Flik tani duhet të menaxhojë me kujdes lojtarët e tij, duke kërkuar alternativa në mesfushë dhe duke pritur që Gavi të rikuperohet plotësisht për të dhënë kontributin e tij në sezonin e ri.