LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Gjykata e Vlorës lë në burg 3 shokët e Flodian Plakut, i akuzuar për ekzekutimin e Gentjan Bejtjas, lirohet berberi i tij

Lajmifundit / 7 Gusht 2025, 13:05
Aktualitet

Gjykata e Vlorës lë në burg 3 shokët e Flodian Plakut, i

Gjykata e Vlorës ka lënë në qeli tre persona që akuzohen për strehimin dhe ndihmën ndaj Flodian Plakut, i dyshuar për vrasjen e Gentjan Bejtjas në mars të vitit 2024. Masa “arrest me burg” është dhënë për:

• Albano Lapshi, që i siguronte ushqim të kërkuarit,
• Ligor Doko, pronar i hotelit ku Plaku fshihej,
• Julian Aliaj, i kapur me armë zjarri dhe me precedent penal për trafik droge.

Ndërsa berberi nga Shkodra, Armando Dano, është lënë në “detyrim paraqitje”.

Gjykata e Vlorës ka lënë në qeli duke caktuar arrest në burg për 3 nga personat që u kapën nën shoqërinë e Flodian Plakut në Orikum më 3 gusht.
Gazetari i Report Tv, Armand Xhelili ka mësuar se në burg janë lënë Albano Lapshi, Ligor Doko dhe Julian Aliaj. Ndërsa Armando Dano, berberi i Pole Qorrit, u la i lirë nën masën detyrim paraqitje.

Albano Lapshi, Ligor Doko dhe Armand Dano akuzohen për përkrahje të autorit të krimit. Bashkë me Flodian Plaku, të njohur edhe si Pole Qorri, u kap edhe Julian Aliaj, i armatosur me pistoletë. Aliaj ka qenë më parë i dënuar për trafik droge.

Të katërt u kapën së bashku në Orikum me Flodian Plakun. Ky i fundit strehohej në hotelin e Ligor Dokos. Albano Lapshi i dërgonte ushqim Flodian Plakut, kurse Armand Dano nga Shkodra ishte berberi i tij.

Flodian Plaku dhe 4 personat e tjerë u arrestuan në Orikum të Vlorës më 3 gusht. Në ditën e ndërhyrjes dhe arrestimit, policia ndoqi Albano Lapshin, personi që i çonte ushqimin ne hotel, si dhe berberi Armando Dano me origjinë nga Shkodra.

Kujtojmë se Flodian Plaku u la në arrest në burg dy ditë më parë nga Gjykata e Tiranës. Ai akuzohet për vrasjen e Gentian Bejtjas, më 15 Mars 2024, në banesën e tij në Larushk të Fushë-Krujës.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion