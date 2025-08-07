LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Vjosa Osmani publikon letrën e Donald Trump: “Kosova mike e vërtetë e SHBA-ve”

Lajmifundit / 7 Gusht 2025, 12:33
Kosovë&Rajon

Vjosa Osmani publikon letrën e Donald Trump: “Kosova mike e

Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka publikuar sot një letër zyrtare që ka marrë nga Presidenti amerikan, Donald Trump, ku vlerësohet përkushtimi i Kosovës ndaj bashkëpunimit me Shtetet e Bashkuara dhe roli i saj në çështje globale.

Në postimin e saj në rrjetet sociale, Osmani shpreh falënderime për përkrahjen e Trump dhe e konsideron letrën një dëshmi të aleancës së fortë mes dy vendeve.
Në letrën zyrtare, Trump vlerëson veprimet e Kosovës për strehimin e qytetarëve nga jashtë, duke e cilësuar këtë si një dëshmi të dhembshurisë dhe forcës së popullit kosovar.

LETRA:

Vjosa Osmani publikon letrën e Donald Trump: “Kosova mike e

E nderuar Zonja Presidente,

Dua të shpreh mirënjohjen time të sinqertë për ndihmën tuaj të jashtëzakonshme në pranimin e qytetarëve jashtë vendit tuaj – një veprim që dëshmon përkushtimin e fortë të Kosovës ndaj bashkëpunimit me Shtetet e Bashkuara. Udhëheqja juaj në këtë çështje është dëshmi e forcës dhe dhembshurisë së popullit të Kosovës.

Shtetet e Bashkuara dhe Kosova ndajnë një lidhje të thellë të ndërtuar mbi respektin e ndërsjellë, vlerat demokratike të përbashkëta dhe një vizion për një të ardhme paqësore dhe të begatë. Përkushtimi juaj për forcimin e këtij partneriteti nuk ka kaluar pa u vërejtur, dhe jam i bindur se së bashku do të vazhdojmë të avancojmë qëllime të përbashkëta.

Ju falënderoj sërish për udhëheqjen tuaj të guximshme dhe për qëndrimin tuaj si një mike e vërtetë e Shteteve të Bashkuara.
Me padurim pres të punoj ngushtë me ju në vitet që vijnë.

Zonja e Parë i bashkohet urimeve më të mira nga ana jonë.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion