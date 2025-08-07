Nga kufizimi i aktivitetit fizik te trajtimi ndryshe në qeli/ Zbardhen ankesat e Ilir Metës dhe Erion Veliajt në burg
Janë zbardhur ankesat që Ilir Meta dhe Erion Veliaj kanë paraqitur përmes komisionerëve të Avokatit të Popullit, lidhur me kushtet e qëndrimit në paraburgim dhe trajtimin nga autoritetet.
Sipas burimeve pranë institucionit të Avokatit të Popullit për Top Channel, bëjnë me dije se kryebashkiaku i Tiranës, Erion Veliaj, është ankuar për trajtim diskriminues gjatë shoqërimit për në spital. Veliaj ka deklaruar se prania e forcave të shumta policore ishte jo proporcionale dhe në kundërshtim me trajtimin që u bëhet të paraburgosurve të tjerë.
Ndërsa për kushtet në qeli, Veliaj ka shprehur pakënaqësi për mënyrën e trajtimit, duke ngritur shqetësime që lidhen me respektimin e të drejtave të tij gjatë qëndrimit në paraburgim.
Nga ana tjetër, ish-presidenti Ilir Meta është shprehur se është i penalizuar në krahasim me të burgosurit e tjerë, veçanërisht për sa i përket ajrimit dhe ushtrimit të aktivitetit fizik.
Ai ka pohuar se vëren masa të shtuara sigurie sa herë del për ajrim dhe se ky proces nuk zhvillohet në të njëjtat kushte me të burgosurit e tjerë. Gjithashtu, Meta ka denoncuar se i është kufizuar mundësia për të kryer aktivitet sportiv dhe se ndien izolim.
Burime zyrtare i kanë bërë me dije gazetares se pas administrimit të ankesave nga dy komisionerë kundër torturës, pritet që të kërkohen informacion zyrtar nga institucionet përkatëse.
Konkretisht, do të verifikohet plani i masave ditën që Veliaj u shoqërua në spital, si dhe protokolli i masave që ndiqet për Ilir Metën në burgun 313, ku ndodhet aktualisht në paraburgim./TopChannel