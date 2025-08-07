LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Dhunoi Genard Hajdinin dhe babain e tij në lokal, procedim penal për 40-vjeçarin dhe 25-vjeçaren që e shoqëronte

Lajmifundit / 7 Gusht 2025, 12:20
Aktualitet

Dhunoi Genard Hajdinin dhe babain e tij në lokal, procedim penal për

Policia e Tiranës ka nisur hetimet ndaj një 40-vjeçari dhe një 25-vjeçareje, pas një episodi dhune të ndodhur më 3 gusht në një lokal në rrugën “Bardhyl”. Në konflikt janë përfshirë personazhi i njohur në rrjete sociale, Genard Hajdini, dhe babai i tij, të cilët janë goditur fizikisht.

Dhunoi Genard Hajdinin dhe babain e tij në lokal, procedim penal për

Sipas burimeve zyrtare, shtetasi Sh. G., 40 vjeç, dyshohet se ka ushtruar dhunë fizike ndaj P. H. dhe G. H., babë e bir, duke i goditur me grushte. Ai do të hetohet në gjendje të lirë për veprën penale “Plagosje e lehtë me dashje”.

Ndërkohë, 25-vjeçarja A. P., që ndodhej në shoqërinë e autorit të dyshuar në momentin e ngjarjes, është proceduar për veprën penale “Veprime që pengojnë zbulimin e së vërtetës”, pasi ka dhënë deklarime kontradiktore për të shmangur përgjegjësinë penale të të shoqëruarit.

Hetimet vijojnë për zbardhjen e plotë të ngjarjes dhe sqarimin e rrethanave.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion