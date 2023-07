Fredi Beleri në burg, ambasadorja greke del me reagimin e ashpër

Ambasadorja greke pati sërish një thirrje për çështjen Beleri. Ajo i bëri thirrje drejtësisë që të lirojë sa më shpejt Fredi Belerin, i cili vijon të jetë në burg për blerje votash.

Në fjalën e saj ambasadorja Konstandina Kamitsi tha se Beleri duhet të betohet si kryebashkiak e të nisë punën në krye të Bashkisë së Himarës.

"Shpresoj se drejtësia do të bëjë punën e saj duke zbatuar parimet e shtetit të së drejtës dhe veçanërisht prezumimit të pafajësisë dhe shumë shpejt Fredi Beleri dhe do betohet dhe do të marri përsipër detyrat e tij të reja në drejtimin e bashkisë Himarë", tha ambasadorja.