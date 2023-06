FOTO: Ja pajisja 400 dollarëshe që "mori në qafë" Safet Gjicin, i shkatërroi karrierën dhe i kushtoi burgun

Alma Kaçi, 40 vjeçarja e cila filmoi Safet Gjicin teksa kryente marrëdhënie seksuale në zyrë ka arritur të regjistrojë gjithçka me anë të një pajisje, e cila ishte e instaluar në një gotë kafeje, e cila mund të blihet për 300-400 dollarë.

Siç shihet edhe në fotot, kamera e fshehtë është në brendësi të kapakut të gotës plastike, në të cilën zakonisht shërbehen pijet e nxehta ose të ftohta.

Duke qene se Safet Gjici ishte shumë i kujdesshëm dhe se nuk lejonte njeri në zyrë me çanta apo me celularë, pajisja e filmimit ishte vendosur në gotën plastike.

Nga filmimet e para duket se kamera ishte pozicionuar fillimisht në tavolinën e mbledhjeve të Safet Gjicit, ndërkohë që Alma Kaçi ishte ulur poshtë tavolinës së tij.

Me pas këtij akti seksual, ne media doli dhe një fragment i dyte ku Alma Kaçi duket që e mban në dorë kamerën teksa flet me Safet Gjicin për projektin e qenve.

Gjatë seancës së sotme të GJKKO, Safet Gjici është dënuar me arrest me burg dhe është lënë në qeli, ndërkohë që Alma Kaçi është dënuar me arrest shtëpie.