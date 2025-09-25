Oficerët ushtarakë amerikanë nga e gjithë bota urdhërohen me urgjencë të mblidhen në Pentagon
Sekretari amerikan i Mbrojtjes, Pete Hegseth, ka ftuar oficerë të lartë ushtarakë amerikanë nga e gjithë bota në një takim në Quantico të Virxhinias, javën e ardhshme, thanë pesë zyrtarë për Reuters të hënën.
Është një takim i rrallë i udhëheqësve ushtarakë amerikanë në një vend. Nuk është e qartë pse Hegseth urdhëroi gjeneralët dhe admiralët të takoheshin në një vend me një njoftim kaq të shkurtër dhe dy nga zyrtarët thanë se kjo ka krijuar pasiguri midis pjesëmarrësve të pritur. Zyrtarë të lartë ushtarakë në disa raste komandojnë mijëra trupa. Shumica kanë plane të detajuara javë më parë, të cilat tani janë shtyrë.
“Njerëzit po nxitojnë të ndryshojnë planet e tyre dhe të shohin nëse duhet të marrin pjesë”, tha një zyrtar amerikan, duke folur në kushte anonimiteti.
Nuk ishte e qartë se sa zyrtarë do të merrnin pjesë në takim, por është e rrallë të kesh kaq shumë zyrtarë të lartë në të njëjtën dhomë në të njëjtën kohë.
I pyetur për të komentuar mbi këtë takim, zëdhënësi i Pentagonit, Sean Parnell, tha: “Sekretari i Luftës do t’i drejtohet udhëheqjes së tij të lartë ushtarake në fillim të javës së ardhshme”.
Zyra e Parnell nuk iu përgjigj pyetjeve në lidhje me numrin e oficerëve, qëllimin e takimit apo pse Hegseth i thirri ata kaq papritur.
Trump ka urdhëruar që departamenti të riemërtohet në Departamentin e Luftës, një ndryshim që do të kërkojë miratimin e Kongresit.
SHBA-të kanë trupa në të gjithë botën, duke përfshirë vende të largëta si Koreja e Jugut, Japonia dhe në të gjithë Lindjen e Mesme — të komanduara nga gjeneralë dhe admiralë me dy, tre dhe katër yje.
Hegseth, një ish-prezantues i Fox News, ka vepruar me një shpejtësi të habitshme për të riorganizuar departamentin, duke shkarkuar gjeneralë dhe admiralë të lartë, ndërsa kërkon të zbatojë axhendën e sigurisë kombëtare të Trump dhe të eliminojë iniciativat e diversitetit që ai i quan të anshme. Në shkurt, ai shkarkoi gjeneralin e Forcave Ajrore Charles Brown, kryetar i Shtabit të Përbashkët të Ushtrisë, së bashku me pesë admiralë dhe gjeneralë të tjerë, në një riorganizim të paparë të udhëheqjes ushtarake amerikane.
Muajin e kaluar, Hegseth shkarkoi shefin e inteligjencës së Pentagonit dhe dy komandantë të tjerë të lartë ushtarakë. Në maj, Hegseth urdhëroi një ulje prej 20% të numrit të oficerëve më të lartë të ushtrisë. Në atë memo të majit, Hegseth tha se do të kishte gjithashtu një ulje prej të paktën 20% të numrit të oficerëve të përgjithshëm në Gardën Kombëtare dhe një ulje shtesë prej 10% midis oficerëve të përgjithshëm në të gjithë ushtrinë. “Më shumë gjeneralë dhe admiralë nuk çojnë në më shumë sukses”, tha Hegseth në atë kohë.
“Ndoshta është më e zakonshme nga sa mendojnë njerëzit… (por) mungesa e qartësisë nuk ndihmon”, tha zyrtari./tch