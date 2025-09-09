Erogen Vasos, me orë të tëra në sallën e operacionit, zbulohet "lëvizja" e Luiz Ejllit tek Trauma
Erogen Vaso alias Brajoviç mbeti i plagosur një ditë më parë në atentatin e regjistrua në zemër të kryeqendrës së veriut, Shkodër. 43-vjeçari ishte futur në “rreth të kuq” nga i riu Ragip Gila pasi sipas dëshmisë të këtij të fundit, Vaso i “bënte të fortin” dhe për këtë arsye e qëlloi me breshëri plumbash mëngjesin e së hënës.
Në momentin kur dhe ndodhi ngjarja, Vaso ishte në tavolinë me mikun e tij Armando Pali dhe truprojën Liridon Kraja, i cili po ashtu ishte dhe dhëndër në fisin Brajoviç. Fatkeqësisht Pali dhe Kraja humbën jetën, ndërkohë që vetë 43-vjeçari mbeti i plagosur, bashkë me një kameriere 25-vjeçare.
Ashtu sikurse raportuam dhe më herët, Vaso njihet në Shkodër si politikan lokal, ndërkohë që ka lidhje me politikanë e njerëz të showbizzit shqiptar. Njëri prej tyre ka qenë edhe Luiz Ejlli. Në një foto të postuar dy vite më parë, Vaso shihej pranë këngëtarit duke konsumuar kafe.
Miqësia mes tyre qenka aq e fortë dhe këtë fakt e vërteton dhe vizita e Ejllit ditën e djeshme në Spitalin e Traumës. Burime ekskluzive për Newsbomb bëjnë me dije se këngëtari përgjatë gjithë ditës së djeshme ndodhej në ambientet e spitalit në pritje për të mësuar gjendjen shëndetësore të mikut të tij.
Theksojmë se fatmirësisht Vaso ndodhet jashtë rrezikut për jetën dhe gjatë orëve të mbrëmjes së djeshme iu nënshtrua një ndërhyrje kirurgjikale e cila rezultoi me sukses.