Ndarja me partnerin dhe planet për martesë, Amber hap zemrën: Dy fjalë për Gjestin

Lajmifundit / 9 Shtator 2025, 10:08
Showbiz

Amber Candy ishte e ftuar në studion e “Ftesë në 5” me Bieta Sulon ku u surprizua nga prania e moderatores.

“Unë prisja që të më priste dikush tjetër, por më së miri këtë gjë di ta bësh vetëm ti. Thashetheme portalesh dhe mendova se do më priste dikush tjetër. Nuk e dimë së kujt ja adresonte Amber këtë “kunjë”, apo ishte në kontekstin e thashethemeve të verës.

Në një intervistë përballë Bietës, Amber u ballafaqua më deklaratat e saja të bërë ndër vite. E pyetur nga moderatorja Bieta Sulo lidhur me marrëdhënien e saj të dashurisë, Amber deklaroi se është e ndarë: “Personi në fjalë dontë privatësinë e vet”.

Në rrëfimin e saj Amber foli për martesën, ku është gati për të vënë një unazë në gisht dhe pse jo të këtë dhe një fëmijë.

Pyetjes së Bietës lidhur më deklaratën e saj në “Big Brother Vip” kundrejt Gjestit “se ke vendin këtu do të çoj për striptizëm”, Amber u shpreh se ka bërë një gabim duke e tërhequr kështu atë deklaratë.

