Zbulohet kartolina që dyshohet se Trump i dërgoi Jeffrey Epstein
Presidenti Donald Trump është sërish nën kritika pasi një kartolinë “e turpshme” për ditëlindje që dyshohet se mban firmën e tij u publikua nga trashëgimtarët e Jeffrey Epstein. Përfaqësuesit e financierit të ndjerë dorëzuan vizatimin që mbante atë që duket të jetë firma e presidentit drejtuar Kongresit, si pjesë e hetimit për krimet e tij.
Demokratët në Komitetin Mbikëqyrës e publikuan skicën të hënën, duke ringjallur polemikat që kanë ndjekur Shtëpinë e Bardhë muajt e fundit. Trump e ka quajtur në të kaluarën “të rremë” lajmin për këtë letër dhe ngriti një padi prej 10 miliardë dollarësh për shpifje kundër Wall Street Journal, e cila e raportoi e para.
Presidenti Donald Trump është sërish nën kritika pasi një letër e turpshme për ditëlindjen me firmën e tij u publikua nga trashëgimtarët e Jeffrey Epstein. Përfaqësuesit e Shtëpisë së Bardhë nxituan të kundërshtonin imazhin e publikuar dhe kërcënuan me padi për akuzat. “Artikulli i fundit i botuar nga Wall Street Journal vërteton se e gjithë kjo histori e “Kartolinës së Ditëlindjes” është e rreme”, tha Sekretarja e Shtypit Karoline Leavitt në X. “Siç e kam thënë gjatë gjithë kohës, është shumë e qartë se Presidenti Trump nuk e ka vizatuar këtë fotografi dhe nuk e ka nënshkruar atë.”
“Ekipi ligjor i Presidentit Trump do të vazhdojë të ndjekë në mënyrë agresive paditë”, vazhdoi deklarata e saj, e cila e kritikoi ashpër gazetaren për publikimin e “lajmeve të rreme” në lidhje me “mashtrimin e demokratit Epstein!”
Donald Trump, e dashura e tij e atëhershme Melania Knauss (tani Trump), Jeffrey Epstein dhe Ghislaine Maxwell pozojnë së bashku në klubin Mar-a-Lago në Palm Beach, Florida, më 12 shkurt 2000. Trump gjithashtu e ka cilësuar fokusimin e vazhdueshëm te dosjet e Epstein si një “ mashtrim të demokratëve ”, pavarësisht shqetësimit dypartiak për një mbulim të hetimeve nga qeveria. Trump sugjeron se demokratët janë ata që do të humbasin më shumë me publikimin e dosjeve. Presidenti është ankuar gjithashtu se demokratët nuk i publikuan dokumentet kur Joe Biden ishte në detyrë.
Por përfaqësuesi Robert Garcia, anëtari demokrat i Komitetit Mbikëqyrës sulmoi presidentin, duke pretenduar se ai po “gënjen”. Në një deklaratë për Wall Street Journal të hënën, Garcia u shpreh: “Presidenti Trump e quajti hetimin e Epstein një mashtrim dhe pretendoi se shënimi i tij i ditëlindjes nuk ekzistonte. Tani e dimë që Donald Trump gënjeu dhe po bën gjithçka që mundet për të mbuluar të vërtetën. Mjaft me lojërat dhe gënjeshtrat, publikoni dosjet e plota tani.”
Libri i famshëm i ditëlindjeve thuhet se është një përmbledhje mesazhesh të mbledhura nga bashkëpunëtorja e Epstein, Ghislaine Maxwell, për ditëlindjen e tij të 50-të. “Një mik është një gjë e mrekullueshme”, thuhet në letrën që thuhet se është shkruar nga Trump. “Gëzuar ditëlindjen – dhe çdo ditë të jetë një tjetër sekret i mrekullueshëm.”
Maxwell, e cila aktualisht po vuan një dënim me 20 vjet burg për rolin e saj në krimet e Epstein, thuhet se u kërkoi miqve të të dashurit të saj “vizatime, foto ose histori” për të shënuar 50-vjetorin e tij.
Ajo i mblodhi dhe i skanoi materialet dhe i lidhi ato në një album që ia dhuroi Epsteinit për ditëlindjen e tij në vitin 2003. Shumë emra të mëdhenj i shkruan mesazhe Epsteinit për ditëlindjen e tij, sipas disa gazetarëve që thuhet se e kanë parë dosjen.
Raportet tregojnë gjithashtu se libri përmbante një shënim të shkruar me dorë nga ish-Presidenti Bill Clinton, i cili kishte një marrëdhënie shoqërore dhe profesionale me Epstein në vitet 1990 dhe 2000. Prokurorja e Përgjithshme Pam Bondi i dorëzoi Komitetit Mbikëqyrës të Dhomës së Përfaqësuesve 33,000 faqe dokumente muajin e kaluar, të cilat u shqyrtuan dhe u publikuan nga paneli i kryesuar nga përfaqësuesi republikan James Comer, më 2 shtator 2025. Por demokratët pretendojnë se vetëm 3% e dokumenteve që morën përfshinin informacione të reja që nuk ishin bërë tashmë publike nga Departamenti i Drejtësisë i Bondit. Detajet e reja, thanë ata, përbëheshin kryesisht nga regjistrat e fluturimeve të udhëtimeve me avion privat të Epsteinit brenda dhe jashtë SHBA-së midis viteve 2000 dhe 2014.
Comer publikoi gjithashtu pjesë të letrës që Komiteti Mbikëqyrës i Dhomës së Përfaqësuesve mori nga pasuria e Epstein të hënën. Avokatët e pedofilit të ndjerë vunë në dukje në letrën e tyre se nuk janë në dijeni të ekzistencës së një liste klientësh të përfshirë në seks, akte seksuale ose trafikim seksual të lehtësuar nga Epstein. Ata thanë gjithashtu se “Libri i Zi”, që mendohet se përmban adresa dhe kontakte në lidhje me Epsteinin dhe rrjetin e tij, ka të ngjarë të jetë në FBI. Trashëgimtarët nuk e zotërojnë “Librin e Zi” origjinal, i cili mund të jetë sekuestruar nga Byroja Federale e Hetimeve gjatë bastisjeve të banesave të Epstein në vitin 2019.
Trump kritikoi ashpër hetimin e Epstein të premten e kaluar, në një postim në platformën e tij Truth Social. “Partia Demokrate e hutuar dhe e dështuar keqas nuk bëri asgjë për Jeffrey Epstein ndërsa ai ishte gjallë, përveçse u miqësua me të, u shoqërua me të, udhëtoi në ishullin e tij dhe i mori paratë!”, shkroi ai.
“Ata dinin gjithçka që duhej ditur për Epsteinin, por tani, vite pas vdekjes së tij, ata, nga hiçi, duket se po tregojnë një dashuri dhe shqetësim të sinqertë për viktimat e tij”, vazhdoi ai. “A e beson vërtet dikush këtë?”