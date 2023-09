Emri/ Me probleme të shëndetit mendor, kush është i dënuari që u vetëvar në burgun e Shënkollit

Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve zbulon se emri i të dënuarit i cili u vetëvar në ambjentet e burgut është Qerim Xhenan Hani, i cili mjekohej nga probleme të shëndetit mendor.

Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve informon opinionin publik se, sot më datë 07.09.2023, në orën 12:20 në IEVP LEZHË është marrë njoftimi se shtetasi Qerim Xhetan Hani, i datëlindjes 18.04.1985, me masë mjekësore 'Mjekim i detyruar në një institucion mjekësor' për kryerjen e veprës penale "dhunë në familje" të parashikuar nga neni (130/a/1) i Kodi Penal, ka kryer një veprim suicidal. - Nga vlerësimi paraprak, konstatohet se vdekja e pacientit ka qenë pasojë e vetëvarjes në ambiente të përbashkëta (Dushet) në Godinën Numër 5, Kati 3 tek Seksioni i masave mjekësore.



- Grupi hetimor i drejtuar nga Prokurori, OPGJ, SHKBB në Sistemin e Burgjeve, po kryejnë hetimet për shkaqet e ndërrimit të jetës të shtetasit Qerim Xhetan Hani. - Shtetasi Qerim Hani, pacient me masë mjekësore 'Mjekim i detyruar në një institucion mjekësor' me diagnozë "Çrregullim psikotik i paspecifikuar" me mjekim 'Respiridon dhe Amitriptiline', i cili ishte i akomoduar në IEVP Lezhë, në seksionin e masave mjekësore, për arsye të gjendjes së tij shëndetësore ka ardhur më datë 27.11.2021 nga IEVP Krujë (Zahari). - Stafi i IEVP LEZHË, në momentin e konstatimit të ngjarjes nga ana e punonjësit të shërbimit ka njoftuar menjëherë mjekun e shërbimit të rojës, dhe menjëherë i është dhënë ndihma e parë mjekësore duke konstatuar shenja jete. - Ai është nisur urgjentisht me autoambulancën e institucionit, të shoqëruar nga stafi mjekësor drejt Spitalit Rajonal të Lezhës me shenja jete. - DPB i shpreh ngushëllimet familjes së të ndjerit.222