EMRI/ 100 mijë euro biznemenit grek, krimineli “i njohur” shqiptar, sfidon autoritetet dhe krijon bandë nga qelia

46-vjecari shqiptar Klodian Lekocaj rikthehet sërish në objektiv të policisë greke. Kësaj radhe ndaj tij është ngritur akuza e gjobëvënës ndaj një biznesmeni grek.

Policia greke njoftoi zyrtarisht dje se ka ngritur akuzë ndaj shqiptarit, të cili i ka sekuestruar edhe telefon celular në qeli. Gjatë operacionit janë arrestuar ne zonën e Agia Varvara, Athinë edhe një çift grekësh 43 dhe 38 vjeç që vepronin nën urdhrat e Lekocajt, ndërkohë që janë shpallur në kërkim 2 shtetas të tjerë të njohur me pseudonimet “For You” dhe “Linos”.

Lekocaj i akuzuar për porositjen e disa vrasjeve në Greqi, përfshirë dhe ngjarje të ndodhura brenda burgut, duket se jo vetëm që vazhdon aktivitetin e tij kriminal i patrazuar brenda qelisë, por tashmë ka arritur deri në krijimin e një bande gjobëvënësish me synim, sipas policisë, të vendosë nën kontroll shitjen e drogës në zonën e Agia Varvarës.

Përmes një video-telefonate Lekocaj ka shantazhuar një tregtar veshjesh në Agia Varvara duke i kërkuar 100 mijë euro. Në orën 17:10 të datës 1 mars, ai telefonon viktimën dhe i thotë në një bisedë të regjistruar nga policia: “Vendos paratë mbi shëndetin dhe familjen. Ti nuk kupton, përndryshe do të gjej një mënyrë tjetër…”

Sipas të dhënave të deritanishme, krimineli shqiptar i kërkonte 100 mijë euro tregtarit të Agia Varvarës dhe fillimisht kishte dërguar bashkëpunëtorët e tij në dyqan për ta kërcënuar dhe shpjeguar se kush qëndronte pas zhvatjes, duke i thënë “…është ai që vrau një djalë në Agia Varvara disa muaj më parë dhe goditi një tjetër me thikë”.

Viktima u përpoq t’i shpjegonte se nuk ka aq para për t’i dhënë, por sa herë e kontaktonte nga burgu, Lekocaj e kërcënonte gjithnjë e më shumë. Ai i thoshte se nuk është në të mirën e viktimës të japë gjysmën e parave, pra 50 mijë euro.

Në fakt, policia rregjistroi shqiptarin duke i thënë viktimës “…vetëm xhamat e dyqanit të të godas, me të madhin jo me të voglin, do të shkatërrohesh fare sepse xhamat dhe gjërat e tua janë padyshim 50.000 euro. Të intereson të vraposh spitaleve? Nëse më jep, do të fitosh nga unë. Më mirë të jemi miq, ndaj më jep një përgjigje të mirë.”

Në fund të muajit shkurt, viktimës së zhvatjes, teksa po udhëtonte me makinën e tij në zonën e Agia Varvarës, i është bërë një atentat.

Klodian Lekocaj, një personazh kontrovers është kthyer në qendër të vëmendjes vitet e fundit për shkak të etiketimit nga media greke si Kreu i së ashtuquajturës “Mafia e Burgjeve”.

Se sa realisht ai është i tillë, kjo nuk dihet, pasi vetë ai në daljet publike në media e konsideron veten “të varfër”, “të pafajshëm”, “të përdorur” ndërkohë që faktet, dëshmitë dhe përgjimet që disponon policia greke të çojnë drejt mendimit se realisht Lekocaj ka pasur dhe ka ende një rol të rëndësishëm në botën e nëndheshme të grupeve kriminale shqiptare dhe greke.