Ekzekutuan me 30 plumba kallashi Gentjan Bejtjan, ky është “Golfi” që përdorën “killerat” për t’u arratisur

Kjo që shikoni në këtë pamje është makina tip “Volkswagen Golf”, ngjyrë e zezë, me të cilën policia thotë se janë larguar autorët e vrasjes së ish-policit Gentjan Bejtjas, ndaj te cilit u qellua te pakten 30 here me arme zjarri.

Zbulimi i makinës ka arritur të zbardhë edhe përfshirjen në këtë 0krim të Edison Haxhiut dhe shtetasit Ilir Beqaraj alias Brahimi alias Mançellari.

Në këtë foto makina duket pa targa, por nga verifikimet e policisë ka rezultuar se ajo mban targën AB960GG.

Ndërkaq personat që shihni në foto janë shtetasi me tre emra Ilir Beqaraj alias Brahimi, alias Mançellari, dhe Edison Haxhiu, të dy të dyshuar si autorë të vrasjes brenda banesës së tij të ish-policit Gentjan Bejtjas mbrëmjen e 15 marsit në Larushk të Fushë-Krujës, citon Ora news.