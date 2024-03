“E zhduk Dibrën”, banorët i rikthehen protestave kundër Skavicës

Banorët e Dibrës vijojnë rezistencën ndaj projektit që do të zhysë nën ujë 33 fshatra të zonës. Duke e konsideruar një projekt që “zhduk” Dibrën, dhjetra banorë u tubuan në Laçes, pranë urës së Drinit, kundër ndërtimit të hidrocentralit të Skavicës.

“Mua po më hoqe prej aty, unë nuk jam dibran, nuk jam shqiptar, shkel flamurin me këmbë po më përzure nga këtu. Unë kur jam këtu jam dibran, jam shqiptar”,- u shpreh Shpëtim Buci, banor i fshatit Fushë-Alie.

Prej 30 vitesh ky projekt lakohet nga partitë që vijnë në pushtet, mirëpo banorët akuzojnë se me miratimin e ligjit të posaçëm së fundmi ka mungesë transparence. Për ta, pasojat që do të ketë ndërtimi i këtij hidrocentrali, do të vënë në diskutim ekzistencën e Dibrës.

“Kjo është ta zhdukësh përfundimisht. 33 fshatra të kësaj krahine mbulohen me ujë, mbi 33 të tjerë që ngelen përtej Drinit dhe bëhen të paaksesueshëm për Dibrën. Mbytet 1/3 e tokës prodhueset. Do të mungojë nesër në treg 1/3 e prodhimit. Banorët që mbeten përtej Drinit, janë të detyruar dhe të destinuar të largohen. Në këtë mënyrë Dibra shpopullohet me 40% të paktën”, –argumenton Halil Zhuka, banor e aktivist i zonës.