E rëndë në Tiranë, 16-vjeçarja hidhet nga pallati në ndërtim dhe ndërron jetë
Një ngjarje e rëndë ka tronditur kryeqytetin ditën e sotme, kur një shtetase e mitur, rreth 16 vjeçe, dyshohet se ka vetëhedhur nga lartësia e një pallati në ndërtim në rrugën “Gjon Buzuku”. Si pasojë e rënies, ajo ka humbur jetën në vend.
Sipas autoriteteve, grupi hetimor është angazhuar menjëherë për të identifikuar viktimën dhe për të sqaruar rrethanat që çuan në këtë akt tragjik.
Në këtë moment, policia nuk ka mundur të konfirmojë ende shkaqet që mund të kenë sjellë këtë veprim, ndërkohë që hetuesit po punojnë për të zbardhur ngjarjen dhe për të mësuar më shumë detaje rreth kushteve që mund të kenë kontribuar në këtë tragjedi.
