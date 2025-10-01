LEXO PA REKLAMA!

Cilat janë frutat dhe perimet më shëndetshme të vjeshtës

Lajmifundit / 1 Tetor 2025, 18:49
Soft

Cilat janë frutat dhe perimet më shëndetshme të

Vjeshta ka ardhur dhe sjell frutat dhe perimet sezonale më të mira. Por, cilat janë disa nga frutat dhe perimet më shëndetshme të vjeshtës?

Molla

Mollët janë të pasura me fibra të tretshme dhe vitaminë C, kështu që janë perfekte edhe për vakte gjatë lëvizjes.

Dardha

Dardhat janë burim i një vargu të tërë të vitaminave, C, K, B2, B3 dhe B6.

Rrushi

Rrushi është një burim i mirë i vitaminës K, vitaminës C, antioksidantëve dhe resveratrolit, një përbërje anti-inflamatore që ndihmon që lëkura juaj të duket më e re.

Hurmat

Hurmat janë një frut i verdhë i artë i mbushur me vitamina, minerale dhe antioksidantë. Ato duken të ngjashme me domatet e vogla të verdha-portokalli dhe ato kanë të njëjtat përbërës mbrojtës, të tillë si beta-karoteni dhe likopeni.

Zarzavatet me gjethe

Vjeshta është në të vërtetë një nga momentet më të mira për të shijuar zarzavate me gjethe. Zarzavatet me gjethe jeshile të vjeshtës janë një burim i shkëlqyeshëm i vitaminës K, vitaminës A, vitaminës C, fibrave dhe manganit.

Panxhari

Panxhari është një perime e shijshme e e gjithanshme që mund ta shijoni të pjekur, pure ose të hahet e gjallë. Panxhari gjithashtu ofron një shumëllojshmëri vitaminash dhe mineralesh duke përfshirë kalium, magnez, fibra, fosfor, hekur, vitamina A, B dhe C, beta-karotinë dhe acid folik.

Patatet e ëmbla

Këto perime janë po aq të shijshme dhe ushqyese. Ata janë të ngarkuar me karotenoide, vitaminë E, kalium dhe bakër.

Kërpudha

Kërpudhat ofrojnë një mori ushqyesish, përfshirë hekur dhe vitaminë D, dhe disa lloje (si kërpudhat aziatike) madje kanë lëndë ushqyese antikancerogjene dhe nxitës të fuqishëm të imunitetit.

