E kaluara e frikshme e 72-vjeçares, partneri e përdhunoi me burra të ndryshëm çdo ditë

Gisele Pelicot, viktima 72-vjeçare e përdhunimit masiv, historia e së cilës ka tronditur botën, tha në një gjyq në Francën jugore se bërja publike e çështjes së saj duhet të ndihmonte të gratë e tjera dhe të ndryshojnë shoqërinë.

Dominique Pelicot, bashkëshorti i saj, ka pranuar se ka ftuar dhjetëra të panjohur për gati dhjetë vjet në shtëpinë e tyre për të përdhunuar bashkëshorten e tij, pasi ai e kishte droguar. Pesëdhjetë persona akuzohen për përdhunim dhe do të dalin në gjyq.

Gisele Pelicot, zëri i të cilit shpesh dridhej nga emocionet, tha në gjykatë se ishte shkatërruar nga ajo që i ndodhi. Ajo tha se sa "të pabesueshme" ishte për të fakti që shumë nga të akuzuarit në gjyqin, i cili filloi më 2 shtator, thanë se mendonin se ajo ishte dakord me përdhunimet.

“Kam vendosur të mos turpërohem, nuk kam bërë asgjë të keqe”, tha Gisele Pelicot, e cila është kthyer në një simbol të luftës kundër dhunës seksuale në Francë.

Ajo tha se kishte këmbëngulur që gjyqi të mbahej publikisht, dhe jo me dyer të mbyllura, siç ndodh shpesh për të mbrojtur viktimat e përdhunimit, me shpresën se do të ndihmonte viktimat e tjera të përdhunimit.

“Ata janë ata që duhet të kenë turp”, tha ajo, duke shtuar se videot e filmuara nga burri i saj, të disa përdhunimeve të saj, të shfaqura gjatë gjyqit, ishin “shumë të vështirë, por e nevojshme”. “Nuk po shpreh urrejtje, por jam e vendosur që gjërat të ndryshojnë në këtë shoqëri”, tha Gisele Pelicot.

Protestat janë organizuar në të gjithë Francën për të treguar mbështetje për Gisele Pelicot, me shumë gra që shprehën admirim për guximin e saj.