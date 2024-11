Lufta në Ukrainë/ “Burg ose…”, Rusia vë nën presion të dënuarit për krime

Të akuzuarve për krime në Rusi u ofrohet mundësia që në vend të dënimit me burg të zgjedhin të shkojnë në një operacion ushtarak dhe dënimet e tyre falen.

BBC ka zbuluar një rast të tillë ku rreth orës 06:45 më 28 mars, policia mbërriti në shtëpinë e Andrey Perlov pranë Novosibirsk në Siberi.

Ata e akuzuan atë për vjedhjen e rreth tre milionë rubla nga një klub futbolli në Novosibirsk ku ai ishte drejtor menaxhues – ai dhe familja e tij e mohojnë këtë. Perlov, i cili është 62 vjeç, është një fitues i medaljes së artë olimpike, pasi ka fituar garën e ecjes 50 km në 1992.

Ai ka qenë i arrestuar për më shumë se gjashtë muaj dhe familja e tij thotë se po i bëhet presion që të pranojë të luftojë në Ukrainë. Atij i është thënë se, në këmbim, çështja e përvetësimit kundër tij do të ngrihej dhe potencialisht do të pushohej kur të përfundojë lufta.

Nuk është sekret që të burgosurit janë rekrutuar për të luftuar në Ukrainë, por analiza e BBC-së mund të zbulojë se si fokusi fillestar ndaj kriminelëve të dënuar është zhvendosur për të përfshirë njerëz që ende nuk do të gjykohen.

Ligjet e fundit nënkuptojnë që avokatët e prokurorisë dhe mbrojtësit tani janë të detyruar ligjërisht të informojnë njerëzit që akuzohen për shumicën e krimeve se ata kanë mundësinë të shkojnë në luftë në vend të gjykatës.

Legjislacioni, i miratuar në mars 2024, do të thotë se nëse ata regjistrohen, ndjekja dhe çdo hetim do të ndalet. Rastet e tyre në përgjithësi do të mbyllen plotësisht në fund të luftës.

“Kjo e ka kthyer përmbys sistemin e zbatimit të ligjit në Rusi,” thotë Olga Romanova, drejtoresha e Rusisë prapa hekurave – një OJQ që ofron ndihmë ligjore për të arrestuarit.

“Policia tani mund të kapë një burrë mbi kufomën e dikujt që sapo e ka vrarë. Shtrëngojnë prangat dhe vrasësi thotë: ‘Oh prit, dua të shkoj në një operacion special ushtarak’ dhe mbyllin çështjen penale.