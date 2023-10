Dy shqiptarë me fëmijë, të bllokuar në Gaza/ Ambasadorja Kumbe: Dalja e tyre, e pamundur

Dy shqiptarë ndodhen në rripin e Gazës, zonë ku Izraeli ka po vijon kundërsulmet ajrore, pas sulmit të Hamasit të shtunën e 7 tetorit.

Këtë fakt e bëri të ditur ambasadorja shqiptare në Izrael, Meri Kumbe, e cila zbuloi se bëhet fjalë për motër e vëlla.

Ajo tha në emisionin e Blendi Fevziut se dy shqiptarët kanë krijuar familjet e tyre dhe kanë fëmijë të mitur.

Kumbe bëri të ditur se nxjerrja e tyre nga Gaza është e pamundur për momentin, por theksoi se ambasada është në kontakt të vazhdueshëm me shqiptarët.

“Kemi dy raste të raportuara, qytetarë me pasaportë shqiptare të cilët fatkeqësisht zbuluam për shkak të luftës që ekzistonin, nuk e dinim më përpara dhe të cilët të dy qytetarët janë motër e vëlla, kanë fëmijë të mitur, që automatikisht për ligjet e shtetit shqiptar konsiderohen fëmijë shqiptarë.

Janë në kontakt me ambasadën shqiptare në Egjipt. Kemi bërë procedurat e nevojshme dhe jemi në pritje të udhëzimeve që do të vijnë. Ky është një problem që i ka lindur të gjitha shteteve. Jemi në koordinim të gjitha strukturat dhe vendet me njëra tjetrën për të parë mundësitë dhe si do të realizohet konkretisht

Dalja nga Gaza është e pamundur, vetëm nëpërmjet Egjiptit. Jemi në kushte lufte, nuk di nëse mund të flasim për vende të sigurta. Do të jetë një koordinim ndërkombëtar mes shumë shteteve që do të përfshihen në të njëjtin vend kalimi”, u shpreh ajo.

Ambasadaorja shqiptare theksoi se në Izrael ka edhe bashkëkombas të tjerë, të cilët janë në mëdyshje për rikthimin në atdhe.



“Në Tel Aviv ka ende shqiptarë, kryesisht ata që kanë vite që jetojnë prej vitesh ne Izrael, kanë qenë në dilemë për tu larguar ose jo. Kane zgjedhur të qëndrojnë, dy prej tyre do të kthehen këtë javë”, nënvizoi Meri Kumbe.