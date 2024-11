Dumani e konfirmon: Po hetojmë prokurorë brenda SPAK, kush ka nxjerrë informacione, do të kenë pasoja

Të gjithë janë sy e vesh, teksa shefi i Prokuorisë së Posaçme Altin Dumani po rrëfen të pathënat e punës brenda SPAK.

I pyetur nëse ky insitucion po vepron me dy standarde dhe për ndershmërinë e prokurorëve të SPAK, ai konfirmoi se janë hapur hetime brenda Prokurorisë së Posaçme dhe se ata që se për ata që kanë ndarë sekrete hetimore do përballen me pasoja.

Pjesë nga diskutimi:

Altin Dumani: SPAK nuk është Altin Dumani. Ato suksese janë fryt i të gjithë stafit, prokurorëve dhe hetuesve. Në një pjesë të dosjve i kam pasur që kur kam qenë prokuror. Një ndër premtimet që kam bërë është që unë do vazhdoja të hetoja çështjet që kisha dhe këtë kam bërë.

Pjesa më e madhe e çështjeve janë të tilla, por edhe kemi ndihmuar njeri tjetrin, për një hetim sa më drejtë. Të gjithë prokurorët kemi kontrbutin tonë. Ne kemi dhënë provë që nuk kemi agjendë poltike dhe nuk mbajmë grafik se kush hetohet. Për ne rëndësi kanë provat. Nuk ka rëndësi emri, por ka rëndësi prova dhe këtë do të vazhdojmë të bëjmë.

Alban Dudushi: Thuhet se ju keni qenë nervoz me disa prokurorë, për rrjedhje të informacionit. Ju besoni vetëm te vetja juaj apo të të gjithë.

Altin Dumani: SPAK është instiucion i pavaruar, e ka të garantuar nga Kushtetuata. Nuk ka reagime personale, por vetëm insitucionale. Sa herë që ka qenë e nevojshme kam ushtruar kopetencat e mia. Edhe debatet janë shumë normale, por gjithnjë brenda kornizave dhe shumë normale në marrëdhënie mes juristëve.

Alban Dudushi: Po për dyshime që ka prokurorë që nuk janë të përkushtuar?

Altin Dumani: Ne nuk e mohojmë që jetojmë ne një vend që të gjithë njihen. Por ajo çka shoh unë me kënqësi është që drejtuesit e byrosë janë larguar edhe nga njerëz dhe miq qëe konsiderohen të papërshtashëm. Ne vuajmë nga mungesa e raportimit. Hetuesit dhe prokurorët e kanë

Altin Dumani: Rrjedhja e inifornacionit është kufizuar shumë. Janë hapur edhe hetime brenda nesh për rrjedhje të informacionit. Dhe iu grantoj nëse ka prokuror që ka ndihmuar në rrjedhjen e sekretit hetimor do të ketë pasoja.

Trajtimi do të jetë i barabartë. Sekreti hetimor del kur kemi konkretizuar dhe janë informuar gjykata apo avokatët e personave të marrë në pyetje.