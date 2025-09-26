LEXO PA REKLAMA!

Dr*ga nga Sukthi në Tiranë/ PUBLIKOHET FOTOJA e çiftit që e transportonin! (PAMJET e arrestimit)

Lajmifundit / 26 Shtator 2025, 11:43
Dr*ga nga Sukthi në Tiranë/ PUBLIKOHET FOTOJA e çiftit që

Publikohet fotoja e çiftit që transportonin lëndën narkotike nga Sukthi në Tiranë. 

Xhoi Zina dhe Anxhelina Koçi, të fejuar, dyshohet se me një automjet tip "Toyota Yaris" kanë marrë një sasi droge nga Sukthi dhe e kanë transportuar në Tiranë.

Ata e kanë fshehur në një magazinë pranë Tufinës, e cila është në pronësi të Redion Kuqit, i cili është i përfshirë në këtë veprimtari kriminale.

Erdi Gjiriti kishte rolin e rojës së magazinës, për të mos u vjedhur malli. Ai gjithashtu shoqëronte çiftin e të fejuarve kur transportonin drogën nga Sukthi në Tiranë.

Ardit Çitaku, në momentin e operacionit të Komisariatit nr. 4, ka qenë i pranishëm në magazinë, ku i janë sekuestruar disa doza kokaine.

