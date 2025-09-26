Plagosje me thikë në Elbasan, arrestohet autori
Një 67-vjeçar u plagos me thikë gjatë një konflikti që ndodhi dje në lagjen “Shënkoll”. Autor i dyshuar është një 29-vjeçar me iniciale Xh. S., i cili u arrestua nga policia.
Ndërkohë raportohet se i plagosuri ndodhet nën kujdes mjekësor dhe është jashtë rrezikut për jetën.
Njoftimi i policisë
“Plagosi me mjet prerës thikë, një shtetas, gjatë një konflikti të çastit, ndërhyrja e menjëhershme e Policisë parandalon përshkallëzimin e konfliktit dhe vë në pranga autorin e dyshuar të plagosjes.
Shërbimet e Komisariatit të Policisë Elbasan, menjëherë pas marrjes së njoftimit për një konflikt fizik me përdorim të mjetit prerës, në lagjen “Shënkoll’, shkuan në adresën e dhënë dhe ndërhynë për parandalimin e përshkallëzimit të konfliktit. Si rezultat i ndërhyrjes profesionale, Policia kapi dhe arrestoi në flagrancë shtetasin Xh. S., 29 vjeç.
Ky shtetas dyshohet se dje, në lagjen “Shënkoll”, gjatë një konflikti për motive të dobëta, me shtetasin S. A., 67 vjeç, e ka goditur atë, me mjet prerës (thikë).”, njofton policia.