Rama thërret në takim Peleshin dhe krerët e Komisioneve Parlamentare! Ja çfarë pritet të ndodhë
Kryeministri Edi Rama takim me kryetarin e Kuvendit, Niko Peleshi dhe me krerët e Komisiomeve Parlamentare.
Takimi mbahet me për nisjen e punës së komisioneve javën e ardhshme.
Seancën e kaluar Kuvendi miratoi kryetarët, nënkryetarët dhe listën e anëtarëve të Komisioneve Parlamentare.
Nga 11 komisione, mazhoranca do drejtojë 7 prej tyre dhe 4 të tjerët i janë lënë opozitës. Aty ku kryetarët janë të PS, nënkryetarët do të jenë nga PD dhe anasjelltas.
Opozita i akuzoi socialistët se i hoqi qëllimisht drejtimin e Komisionit të Integimit, ndërsa seanca ka dërguar në Kushtetuese miratimin e njëanshëm të ndryshimit të Rregullores së Kuvendit dhe votimin e programit qeverisës dhe kabinetit qeveritar, duke kërkuar përsëritje të seancës për këtë të fndit.