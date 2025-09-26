Në makinë, në det, në avion, në shtëpinë e...”/ Të famshmit që u kapën duke bërë seks në publik
Personazhet e famshëm mundohen që të jenë sa më të kujdesshëm për veprimet e tyre në publik, por jo gjithmonë është e mundur. Ka mjaft VIP-a që janë përballur me kritika për shkak të dhunës, fyerjeve apo sjelljeve të tjera të papërshtatshme.
Por jo vetëm kaq, pasi ka nga ata që janë kapur duke kryer marrëdhënie intime në vende publike.
Kjo është një listë e yjeve që nuk janë përmbajtur as në publik:
Angelina Jolie dhe Billy Bob Thornton
Para se të krijonte një familje me Brad Pitt, Angelina ishte “e zënë” me aktorin e filmit “Bad Santa”. Billy Bob ka pranuar se ka bërë seks me Jolie gjatë rrugës për në “MTV Movie Awards”.
Chrissy Teigen dhe John Legend
Këta dy të famshëm kanë pranuar se kanë kryer marrëdhënie seksuale gjatë një fluturimi nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës në Tajlandë për të vizituar familjen e Teigen.
“Po udhëtonim për në Tajlandë për të parë prindërit e mi dhe ishim nën batanije”, ka thënë Teigen, duke shtuar: “Nuk e vumë re shumë. Mendoj se duhet të na japin një trofe për këtë”.
Kirsten Dunst dhe Jake Gyllenhaal
Po, bukuroshja e filmit Spider-Man është parë duke bërë seks në publik me aktorin e Nightcrawler.
“Kemi bërë seks në makinë, në banjë, madje edhe në det”, ka deklaruar Dunst.
Miley Cyrus dhe Liam Hemsworth
Kjo listë nuk do ishte e plotë pa përfshirë Miley Cyrus. Thuhet se këta të dy kanë kryer marrëdhënie seksuale mbi tryezë gjatë një feste.
Chris Brown dhe Rihanna
Rihanna dhe Chris, janë kapur duke bërë seks në publik – më saktë, në kabinën e klasit të parë të një avioni. Nuk ka qenë hera e vetme, pasi janë parë edhe duke bërë seks në plazh.
Scarlett Johansson and Benicio del Toro
As Johansson dhe as del Toro nuk i mohuan kurrë thashethemet se dyshja e bëri dikur këtë në ashensorin e Chateau Marmont të famshëm në West Hollywood.
Megjithëse Benicio del Toro ka pranuar se nëse do të kishte ndodhur, do të kishte qenë një gjë e shpejtë.
“A kam bërë ndonjëherë seks në ashensor me Scarlett Johansson pas një shfaqjeje çmimesh? Më pëlqen pak, e dini? Nuk e di, le ta lëmë këtë në imagjinatë e dikujt”, tha ai në një intervistë për revistën “Esquire”.
Jennifer Lopez
Këngëtarja dhe aktorja e famshme zbuloi në një episod të “What Happens Live” të Bravo-s se “vendi më i çmendur” ku ka bërë ndonjëherë seks ishte në “një ballkon, jashtë”, megjithëse nuk zbuloi me kë.
Will Smith and Jada Pinkett Smith
Jada Pinkett dikur tha se sekreti i saj numër një i bukurisë është “shumë seks!”. Në të kaluarën ka pranuar se “ka bërë seks jashtë, në makina, në shtëpitë e miqve, me kostume”.
Por një incident i veçantë ka rënë dikur në sy: Dyshja vonoi në ndarjen e çmimeve Oscar 2010 sepse ishin shumë të zënë në limuzinë gjatë rrugës për atje.
Brad Pitt dhe Sinitta…
Shumë vite më parë, Brad Pitt dhe Sinitta, thuhet se kryen marrëdhënie në një kabinë private në Sallën Mbretërore Albert gjatë një koncerti.
“Ai më kapi dhe filluam të rrokulliseshim në dysheme”, kujtoi Sinitta, duke shtuar:
“Nuk mundëm ta përmbaheshim. Dikush në kabinën sipër u përkul dhe u përpoq të bënte foto dhe një portier trokiti në derë, duke na pyetur nëse ishim mirë”.