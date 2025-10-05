DOSJA/ ‘O budalli i xhaxhit’, Astrit Avdylaj udhëzime nipit nga SkyECC: Kujdes mos u ekspozo, maskën në kokë kudo që të shkosh
Në dosjen e SPAK për vrasjen e Edmir Bregut zbulohen edhe bisedat që bënin mes tyre anëtarët e grupit të Astrit Avdylajve. Ky i fundit, në një prej bisedave udhëzon nipin e tij Aldo Avdylaj që të tregojë kujdes kur përfshihet në ngjarjet kriminale. Kujdes mos u ekspozo, i thotë nipit, duke i thënë që kudo që shkon të mbajë në kokë maska.
“Co ben e budalli i Xhaxhit. Kujdes Mos u ekspozo, ok. Kujdes. Lenti ka bet. Knej. Osht. Jam dush. Me goj. Se ka shiet. Po. Meru me lacen. Mos te dall emri Olit. Jo me Olin. Kupto. Me ngjo ka ka nji her. Me lacen. Dhe duet kujdes. Mos bëj zhurm Kujdes, Lenti ku osht, ok. Bier fort. Lentit. Mos e ruj per asgje. Bjeri e ke ok ka mua Lentit. Ok, ca dush bej. Me durrsaket. Pe me men, Bleri lentit, Ne kok. Masken ne kok. kudo qe te shkosh. Dorezat. Mos hec shum Pes metra. Kupto, Kur te dalesh er pun. Me skafanta. Gjuj në bark. Foi me Lacen per plazhin. Shpin ja din. Kshu qe mos e von”, i shkruan Avdylaj nipit.
Në datën 11 korrik 2020, Elidon Avdyli bisedon me Astrit Balliun i cili e porosit që të bëjë kujdes, mos të vrasë njerëz kot, të mos ekspozohet dhe të bëjë gjuajtje fatale.
"Ca u ba.Per Lentin.Spo kuptoj Asgje rumi ka njerz kupto. Kshu qe te jemi te zgjuar. Mos te vresesh njerez kot. Per mendimin tim. Ok me terezi. Doli. Jepni drejtim. Te jeni te sigurt. Kaq. Lekt tern. Mos hej zhurm. Vepro.Dhe qet. A me ngjo. Mua. Ok. Mos u ekspozo. Dhe gjuajtje fatle. Duet kujdes. Thuj rumit. Kujdes. Kur ti gjumi. Ke poja. Asgje so kuptoj. Ca poja. Ca po thu. Pse nuk shkoni me poken. Kujdes Me goj. Poja nuk osht i keq...”, i shkruan Astrit Avdylaj- Aldo Avdylajt.
Më tej, ai i thotë që qëllimi i tyre është të mbarojnë punët dhe të vrasin “Malokun”, pseudonim me të cilin i referohen Edmir Bregut të vrarë në 2021, me urdhër të vetë Astrit Avdylajt.
“Co po ben...si je..ti... Kupto ajo...se me cmen... Me muhabet...te folime... Shiko hallen fat... Se aty nuk po shikoj gje un vec plane....ngjove..ajo...ne duet te ishim ke punet tona... Jo ke premtimet.... Te bejm punet tona... Malokun... Plazh... Kto jan pun tona... Me ngio mua... Kur tna pugen Gjerat... Me kto tjert”, i shkruan Avdylaj-nipit.
Shqiptarja.com