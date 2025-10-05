Ekzekutohet bosi i mafias greke në Kanada, dyshohet për larje hesapesh në botën e krimit të organizuar
Një video e ekzekutimit mafioz të Charalambos Theologos, i njohur nga autoritetet si “Bobby the Greek”, në një kafene në qytetin Laval, në periferi të Montrealit, ka tronditur Kanadanë dhe diasporën greke.
Vrasja ndodhi në mes të ditës, kur dy burra të armatosur me kapuçë dhe bluza me kapuçë hynë në një kafene Starbucks dhe hapën zjarr ndaj 40-vjeçarit grek të diasporës. Klientët u shtrinë në dysheme për të shpëtuar veten, ndërsa kamerat e sigurisë regjistruan sulmin duke kapur edhe momentin kur klientët vraponin të tmerruar drejt daljes.
Theologos u plagos për vdekje, ndërsa dy persona të tjerë që ishin pranë tij u plagosën rëndë. Policia e Kebekut po e trajton vrasjen si një larje hesapesh midis fraksioneve rivale të krimit të organizuar, pasi Theologos ishte i njohur për përfshirjen e tij në trafikun e drogës, zhvatjen dhe zjarrvëniet në zonën e Laval.
Sipas CBC, viktima ishte udhëheqësi i një grupi të njohur si “Grekët e Ditës”, i cili ishte i përfshirë në zhvatje dhe aktivitete të paligjshme . “Objektivi ishte Charalambos Theologos, i njohur si Bobby Greku. Ai u vra së bashku me dy anëtarë të tjerë të bandës”, raportoi rrjeti kanadez.
Viktima Theologos, 40 vjeç, njihej nga autoritetet si ndërmjetës në kontrata zhvatjeje dhe vrasjeje, dhe dosja e tij kriminale përfshinte akuza për trafik kokaine dhe heroine, posedim armësh dhe komplot.
Raportet tregojnë se ai ishte përleshur kohët e fundit me grupe të tjera kriminale, përfshirë Hells Angels në Ontario, të cilat mund të kenë çuar në vrasjen e tij.
“Ai ishte i përfshirë në zhvatje dhe ndoshta në sulme zjarrvënëse në restorante. Ai po përpiqej të zhvatte para përmes kërcënimeve, gjë që shkaktoi reagime negative në botën e krimit”, tha një ish-shef i policisë së
Montrealit.Videoja nga kamerat e sigurisë është përfshirë tani në dosjen e çështjes dhe konsiderohet si një element kyç në identifikimin e autorëve.
Ndërkohë, autoritetet po hetojnë një makinë të djegur të gjetur në një parking në verilindje të Montrealit disa orë pas vrasjes.
Besohet se automjeti ka qenë mjeti i arratisjes së autorëve të krimit dhe janë gjetur gjurmë të lëndëve djegëse që mbështesin skenarin e zjarrvënies së qëllimshme.
Policia ka nisur një kërkim për autorët, por deri më tani nuk është bërë asnjë arrestim.
Ish-detektivi i policisë Pietro Poletti paralajmëroi se greva mund të çojë në hakmarrje midis fraksioneve rivale. “Vrasja e udhëheqësit të një grupi lë një vakum pushteti. Të gjithë duan një pjesë të tregut të drogës dhe zonave të ndikimit”, tha ai.
Ai e përshkroi gjendjen aktuale të botës së krimit të Montrealit si “kaotike”, duke shpjeguar se kriminelët e rinj kanë qasje të lehtë në armë, veprojnë pa rregulla dhe nuk hezitojnë të qëllojnë në vende publike.
Ministri i Sigurisë Publike të Kebekut, Ian Lafreniere, tha se ekzekutimi gjatë ditës ishte “veçanërisht shqetësues” dhe se ai po monitoronte nga afër zhvillimet. Në të njëjtën kohë, autoritetet kanë rritur praninë e oficerëve të policisë në vende kyçe në Laval dhe Montreal për të parandaluar sulme të mundshme hakmarrëse.
Hetimi është duke vazhduar në bashkëpunim të Sûreté du Québec (SQ) dhe policisë së Montrealit, ndërsa oficerët po monitorojnë nga afër individët që kishin lidhje me Theologos.