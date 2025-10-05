"Sa të stresuar janë shqiptarët? Raporti: Puna dhe problemet ekonomike janë shkaqet më kryesore
Stresi është bërë një nga problemet më të mëdha të shoqërive moderne, i cili mund të vijë si pasojë e shumë faktorëve.
Megjithatë, niveli i stresit nuk është i njëjtë në të gjitha vendet, pasi ndikohet nga mënyra e jetesës, klima dhe gjendja ekonomike. Revista Ceo Magazine World ka publikuar një raport mbi stresin që përjetojnë qytetarët në vende të ndryshme të botës.
Sipas të dhënave, Shqipëria renditet në vendin e 84-t nga 197 vende të marra në shqyrtim, duke pasur një nivel stresi gati mesatar. Raporti e vlerëson stresin në bazë të katër shtyllave kryesore: stresi i punës, stresi financiar, stresi social dhe familjar, si dhe ai i lidhur me çështjet shëndetësore. Për qytetarët shqiptarë, burimi kryesor i stresit është puna, e ndjekur nga stresi për paratë.
Në krahasim me vendet e tjera të Europës, Shqipëria rezulton të përjetojë më shumë stres, ndërsa për rajonin niveli është afërsisht mesatar. Mali i Zi dhe Serbia paraqiten me qytetarë më pak të stresuar, duke u renditur përkatësisht në vendin e 75-të dhe 78-të. Ndërkohë, Maqedonia e Veriut dhe Bosnje-Hercegovina u renditën më poshtë se Shqipëria, në vendin e 89-të dhe 92-të.
Monako renditet si vendi më pak i stresuar në botë për vitin 2025, duke arritur një rezultat të jashtëzakonshëm. Mjedisi i tij luksoz dhe paqësor, jeta e gjallë urbane dhe qendra e fortë financiare kontribuojnë ndjeshëm në këtë status pa stres, duke ofruar një atmosferë multikulturore dhe një cilësi të lartë jetese. Pas Monakos renditen Lihtenshtajni, Luksemburgu, Zvicra dhe Irlanda, të gjitha me nivele të ulëta stresi.
Në anën tjetër të spektrit, Burundi është identifikuar si vendi më i stresuar në botë, i ndjekur nga Sudani i Jugut, Afganistani, Siria dhe Malavi. Këto shtete janë të prekura rëndë nga konfliktet, problemet financiare dhe prapambetja në zhvillim, çka ndikon drejtpërdrejt në rritjen e nivelit të stresit të qytetarëve të tyre./Marrë nga scan.tv