Dita e parë e shkollës, policia njofton masat e reja: Do të mbyllen lokalet dhe ambulantët
Policia e Shtetit ka njoftuar një plan të detajuar masash për të garantuar rendin dhe sigurinë publike me rastin e fillimit të vitit të ri shkollor 2025-2026, i cili nis më 8 shtator. Qëllimi është krijimi i një mjedisi të sigurt për nxënësit dhe stafin mësimor.
Më shumë prani policore dhe kontrolle të forta
Komisariatet e policisë do të sigurojnë prani të shtuar rreth shkollave, veçánërisht në oraret e fillimit dhe mbarimit të mësimit, gjatë pushimit të madh dhe ndërrimit të turneve. Policia Rrugore do të vendosë pika kontrolli pranë shkollave që ndodhen në rrugët kryesore. Gjithashtu, do të kryhen kontrolle të rrepta ndaj drejtuesve të mjeteve që transportojnë nxënës, duke përfshirë testet e alkoolit, kòntròllin tekník të automjeteve dhe zbatimin e rregùllave të transportit.
Mbyllja e pikave problematike dhe kontrolli në shkolla
Drejtori i Drejtorisë së Rendit Publik, Agron Çeli, theksoi se në bashkëpunim me institucionet përkatëse do të punohet për mbylljen e lokaleve dhe pikave ambulante pranë shkollave që shesin pije alkoolíke apo produkte ushqímore të skaduara. Këto pika, sipas tij, jo rrallëherë shërbejnë si burim rrezíku për rendin publík.
Një tjetër masë e rèndësishme është kòntròlli i nxënësve në hyrje të shkòllave për të parandaluar mbajtjen e sendeve të kundërligjshme. Ky kontroll do të kryhet nga rojet dhe oficerët e sígùrisë, në prani të mësuesve dhe nën mbíkëqyrjen e pòlícisë. Për rastet e njòftimeve të rreme, pòlícia do të vërë párá përgjegjësisë ligjore autorët që shkáktojnë paník.
Javën që vjen, moti në Shqípëri pritet të jetë krýesisht i ngrohtë dhe i kthjellët, me disa mùndësi për reshje të izoluara, veçánërisht gjatë pasdites në fùndjavë. Temperaturat ditore do të luhaten mesatarisht rreth 27 gradë celsius, dùke árrítur deri në 30 gradë në disa qytete të ùlëta si Tirana dhe Durrësi. Netët do të jenë me temperatura që do të luhaten rreth 16–18 gradë celsius, dùke ofrùar kushte ideale për áktivitete në natyrë.
E hëna, 8 shtator, do të jetë një ditë e kthjellët me vranësira të lehta, ndërsa të martën, 9 shtator, páráshíkohèt të ketë díell, por edhe reshje të izoluara pasdite. E mërkura dhe e enjtja do të sjellin mot krýesisht të kthjellët, megjíthëse pasditet e enjte mùnd të shoqërohen me stuhi të izoluara. Ditët e fùndít të javës, e premte, e shtunë dhe e díel, pritet të jenë krýesisht të ngrohta dhe me díell, me mùndësi të vogla reshjesh të izoluara pasdite.
Për adhùruesit e detit, temperaturat e ujit do të jenë rreth 23 gradë celsius, duke e bërë këtë periudhë ideale për not dhe aktivitete bregdetare. Megjíthatë, ekspertët e motit këshillojnë të mbáni me vete një çádër të vogël ose xhaketë të lehtë për t’u përgatitur për reshje të papritura, sidomos gjatë fùndjavës.