Lajm i mirë për emigrantët / Në Gjermani e kanë më të lehtë për të gjetur punë ata që ...
Një sinjal i mirë për emigrantët, kush ka mësuar një profesion jashtë Gjermanisë, mund të ketë gjithnjë e më shumë shanse që dipoma t’i njihet edhe në Gjermani.
Kujdestarë, mjekë, inxhinierë – punonjës të kualifikuar po kërkohen gjithnjë e më shumë në Gjermani për të plotësuar nevojat në tregun e punës në vend.Por pengesat burokratike deri tani kanë qenë të vështira për migrantët duke u bërë pengesë për vazhdimin e karrierës së tyre në Gjermani. Një lajm i mirë në këtë kontekst vjen nga Zyra Federale e Statistikave në Visbaden. Në Gjermani po njihen gjithnjë e më shumë diplomat profesionale nga vendet e tjera.
Kuota vitin e kaluar u rrit ndjeshëm. Më 2024 janë vlerësuar pozitivisht rreth 79.100 aplikime – kësisoj rritja është me 21 përqind më shumë se në vitin 2023, vënë në dukje staticienët nga Visbadeni: “Që nga fillimi i regjistrimit të përbashkët në nivel landi dhe federate të procedurës së rregullt të njohjes së diplomave profesionale në vitin 2016 numri është rritur vazhdimisht dhe është trefishuar.”
Kërkohen urgjentisht punonjës të kualifikuar
Për ekonominë dhe shtetin social ky është një zhvillim i mirë. Sepse sipas ekonomistëve Gjermania ka nevojë për punonjës të huaj, pasi në 15 vitet e ardhshme gati një e treta e të punësuarve do të dalin në pension. “Numri i punonjësit nga brezi më i ri nuk do të mund të plotësojnë boshllëkun që do të krijojë dalja në pension e brezit të të lindurve në vitet 1960”, theksojnë staticienët.
“Kjo në perspektivë afatgjatë vë nën presion sistemet e sigurimit social, sepse shumë njerëz do të duhet të paguhen nga një numër më i vogël njerëzish të punësuar që pagujanë kontributet dhe tatimet”, i tha agjencisë Reuters Stefan Kooths nga Instituti për Ekonominë Botërore në Kiel. “Kjo ashpërson konfliktet e shpërndarjes.” Pa reforma rrënjësore do të rriten kuotzacionet e të punësuarve për sigurimet sociale, gjë që e bën vendin jo tërheqës për investime dhe për punonjësit e kualifikuar.