Raketat ruse mbi Ukrainë i marrin jetën 32-vjeçares dhe foshnjës së saj, fqinjët: Tentuan të shpëtonin duke u hedhur nga dritarja
Rusia goditi sot kryeqytetin e Ukrainës me dronë dhe raketa – në sulmin më të madh ajror ndaj vendit që nga fillimi i luftës, duke vrarë të paktën 4 persona dhe duke shkaktuar zjarr në një ndërtesë kyçe qeveritare, sipas AP.
“Nexta” ka shpërndarë në rrjetet sociale foton e një gruaje vetëm 32-vjeçare, e cila ka humbur jetën si pasojë e sulmit rus.
Në postim thuhet së 32-vjeçarja është Viktoria Hrebeniuk ndërsa në sulm ka humbur jetën dhe foshnja e saj vetëm dy muajshe.
Trupat ruse duket se shënjestruan shtëpinë e 32-vjeçares. Fqinjët thanë se nëna dhe fëmija u hodhën nga dritarja e katit të gjashtë. Babai i foshnjës mbijetoi, por pësoi lëndime të rënda.
Kolegët dhe miqtë e saj shprehën hidhërim të thellë. “Është e vështirë të gjej fjalët, sepse lotët më mbushin sytë nga padrejtësia dhe pafuqia. Nuk do ta harroj kurrë mbështetjen, udhëzimet e mençura, shakatë dhe profesionalizmin e saj”, shkroi Yulia Melnyk në rrjetet sociale.