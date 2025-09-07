LEXO PA REKLAMA!

Raketat ruse mbi Ukrainë i marrin jetën 32-vjeçares dhe foshnjës së saj, fqinjët: Tentuan të shpëtonin duke u hedhur nga dritarja

Lajmifundit / 7 Shtator 2025, 18:20
Bota

Rusia goditi sot kryeqytetin e Ukrainës me dronë dhe raketa – në sulmin më të madh ajror ndaj vendit që nga fillimi i luftës, duke vrarë të paktën 4 persona dhe duke shkaktuar zjarr në një ndërtesë kyçe qeveritare, sipas AP.

“Nexta” ka shpërndarë në rrjetet sociale foton e një gruaje vetëm 32-vjeçare, e cila ka humbur jetën si pasojë e sulmit rus.

Në postim thuhet së 32-vjeçarja është Viktoria Hrebeniuk ndërsa në sulm ka humbur jetën dhe foshnja e saj vetëm dy muajshe.

Trupat ruse duket se shënjestruan shtëpinë e 32-vjeçares. Fqinjët thanë se nëna dhe fëmija u hodhën nga dritarja e katit të gjashtë. Babai i foshnjës mbijetoi, por pësoi lëndime të rënda.

Kolegët dhe miqtë e saj shprehën hidhërim të thellë. “Është e vështirë të gjej fjalët, sepse lotët më mbushin sytë nga padrejtësia dhe pafuqia. Nuk do ta harroj kurrë mbështetjen, udhëzimet e mençura, shakatë dhe profesionalizmin e saj”, shkroi Yulia Melnyk në rrjetet sociale.

