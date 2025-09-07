Rusia pretendon që ka gati vaksinën kundër kancerit: Testet e “Enteromix” dalin pozitive!
Rusia thuhet se ka zhvilluar vaksinën e parë kundër kancerit, e cila u është administruar pacientëve dhe rezultatet janë shumë inkurajuese. Trajtimi, i cili është zhvilluar si një vaksinë mRNA, quhet “Enteromix”. Vaksina e re ruse ka përfunduar me sukses provat klinike, duke arritur 100% efektivitet dhe siguri.
Konkretisht, sipas mediave ndërkombëtare, trajtimi, i cili jo vetëm sulmon dhe neutralizon qelizat kancerogjene, por edhe zvogëlon tumoret e mëdha, tani është duke pritur miratimin përfundimtar nga Ministria Ruse e Shëndetësisë, në mënyrë që t’u vihet në dispozicion pacientëve. Alexander Ginzburg, drejtor i Qendrës Kombëtare të Kërkimeve për Epidemiologjinë dhe Mikrobiologjinë (NF Gamalei), në fillim të gushtit njoftoi fillimin e administrimit të vaksinës tek pacientë të caktuar, e cila është zhvilluar bazuar në informacionin gjenetik personal të secilit pacient dhe ka të bëjë konkretisht me pacientët me kancer.
Enteromix bazohet në teknologjinë inovative të mRNA-së, të ngjashme me atë të përdorur në vaksinat kundër COVID-19. Mekanizmi i saj është të “stërvitë” sistemin imunitar për të njohur dhe shkatërruar qelizat kancerogjene. Ndryshe nga metodat tradicionale, siç janë kimioterapia dhe radioterapia, vaksina është e personalizuar për secilin pacient, duke përbërë një trajtim të synuar dhe më pak të rëndë kundër kancerit. Është e rëndësishme të theksohet se nuk u raportuan efekte anësore serioze, dhe pacientët e toleruan trajtimin pa probleme.
Ginzburg deklaroi në fillim të gushtit se, sipas planit të miratuar nga Ministria Ruse e Shëndetësisë, vaksina do të administrohet eksperimentalisht tek një grup pacientësh me melanomë në bashkëpunim me Institutin Kërkimor Shkencor Onkologjik të Moskës “Gertsen” dhe Qendrën Kombëtare të Kërkimeve Mjekësore të Onkologjisë “Blokhin”.
Alexander Ginzburg tha se Qendra Gamalei është e angazhuar ekskluzivisht në prodhimin e vaksinës, e cila bazohet në “neoantigjene” të hartuara posaçërisht për secilin pacient, informojnë mediat e huaja.
Më parë, zhvillimi i një vaksine të re terapeutike për të trajtuar format serioze të kancerit u njoftua nga Qendra Federale Klinike Shkencore e Radiologjisë Mjekësore dhe Onkologjisë e Rusisë në qytetin e Dimitrovgradit.
Ginzburg theksoi se Rusia kërkon ta ofrojë këtë vaksinë falas për qytetarët rusë dhe provat klinike për të zgjedhur pjesëmarrësit e parë filluan në dhjetor 2024. /The Economic Times