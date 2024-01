Dhuna ndaj vajzave dhe grave, Avokatja e Popullit jep mesazhin e fortë

Avokatja e Popullit, Erinda Ballanca ka adresuar sot në rrjetet sociale një thirrje të fortë për reflektim dhe sensibilizim të shoqërisë në lidhje me dhunën ndaj grave dhe vajzave.

Përmes përdorimit simbolik të “Ditës Portokalli,” ajo ka apeluar për më shumë vëmendje dhe sensibilizim ndaj kësaj çështjeje serioze.

“Në kuadër të fushatës UniTE të Kombeve të Bashkuara, data 25 të çdo muaji promovohet si “Ditë Portokalli”, si një ditë për të ndërgjegjësuar dhe marrë masa për t’i dhënë fund dhunës ndaj grave dhe vajzave.

Portokallia si një ngjyrë e ndezur që përthith vëmendje por edhe optimiste, nënkupton një të ardhme pa dhunë ndaj tyre.

Gratë dhe vajzat tona janë aseti më i çmuar i këtij vendi. Mjaft më me sjelljet dhe gjuhën seksiste! Mjaft më me trajtimin e tyre si pronë dhe si objekt seksi! Mjaft më me promovimin e martesave të hershme!

Shoqëria, familja, komuniteti nuk mund të humbasin më gra dhe vajza nga dhuna dhe femicide.

Zgjohu shoqëri, respekto të drejtat e grave dhe vajzave, të drejta që i zotërojnë që nga lindja e tyre. Dita Portokalli, data 25 e çdo muaji, për një të ardhme pa dhunë”, shkruan ajo.