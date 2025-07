Del FOTO/ Ja kush është Skerdi Sina që përplasi disa makina pas ndjekjes policore

Indentifikohet shoferi i automjetit “Audi Q8” që u përplas ditën e djeshme me disa makina të tjera në zonën e ish-Bllokut në tentativë për t’iu larguar forcave “Shqiponja”. Ngjarja në fjalë ka ndodhur rreth orës 16:30 teksa personat që po udhëtonin me mjetin “Audi” nuk iu bindën urdhrit të forcave “Shqiponja” për të ndaluar, por tentuan të arratiseshin nga “Myslym Shyri” drejt ish-Bllokut ndërsa u përplasën me disa automjete të parkuara.

Një ditë pas incidentit të regjistruar në zonën e ish-Bllokut ështe identifikuar shoferi i mjetit “Audi Q8” i cili u përplas me disa makina gjatë ndjekjes nga policia. Mësohet se drejtues ishte Joni Sadikaj i cili arriti të arratiset nga vendngjarja.

Në pranga u vendos dje pasagjeri Skerdi Sina. Gjatë largimit, Sina dhe Sadikaj kanë hedhur në tokë një armë zjarri pistoletë, e cila u sekuestrua dhe do të dërgohet për ekzaminime të mëtejshme.

Joni Sadikaj është i njohur nga policia pasi ishte në kërkim që nga janari për një ngjarje të ndodhur në Astir, ku një vajzë u mbajt e mbyllur në zonën e Astirit.

Policia vazhdon kërkimet për kapjen e tij. Pasagjeri Skerdi Sina ndodhet nën arrest dhe po merret në pyetje.