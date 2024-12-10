Bënë namin me grabitje në Spanjë, në pranga 3 “skifterët” shqiptarë, si boshatiseshin vilat e pasanikëve
Garda Civile në Spanjë ka zbërthyer një grup kriminal të specializuar për grabitje në banesa të një familjeje dhe ka arrestuar tre persona me kombësi shqiptare, 25, 32 dhe 50 vjeç, banues në Narón, për përfshirjen e tyre në kryerjen e 27 grabitjeve me forcë në zona të banuara. nga disa qytete në provincën e A Coruña. Të arrestuarit u zhvendosën nga Narón në shtëpitë e vendosura pranë qendrave të mëdha urbane si A Coruña, Oleiros, Culleredo, Sada, Mino dhe Bertamiráns (Ames), ku ata përfituan nga perëndimi i diellit dhe mungesa e pronarëve në shtëpi për të kryer krimet.
Hetimi përcaktoi se grupi e përqendronte vëmendjen e tyre në shtëpitë që ndodheshin pranë zonave malore, livadheve apo zonave të pambrojtura, gjë që e bënte më të lehtë për ta planifikimin e veprimeve të tyre në mënyrë diskrete. Për të hyrë në brendësi të shtëpive, ata zgjodhën kryesisht ato me hyrje të pasme që nuk binte në sy dhe u ngjitën në katin e parë të pronës. Aty detyronin mekanizmat e hapjes së dritareve apo ballkoneve të futeshin në banesa dhe të vidhnin sende me vlerë.
Operacioni, i kryer nga Ekipi i Trashëgimisë së Njësisë Organike të Policisë Gjyqësore të Komandës A Coruña, filloi si pjesë e monitorimit të përhershëm të Gardës Civile të këtij lloji. Falë analizës së modeleve të përsëritura të vërejtura në grabitje të ngjashme në kohët e vjeshtës, u bë i mundur identifikimi dhe ndjekja nga afër e këtij grupi të organizuar, të specializuar për grabitje në shtëpitë e një familjeje.
Grupi i ndarë u karakterizua nga kryerja e fushatave shëtitëse në të gjithë provincën e A Coruña. Nga baza e tyre në Narón ata planifikonin lëvizjet e tyre në mënyrë strategjike, duke kryer grabitje në qytete dhe urbanizime të ndryshme. Ky modus operandi, i lidhur me modelin sezonal të vjedhjeve në vjeshtë, i lejoi ata të vepronin shpejt dhe të shmangnin zbulimin. Monitorimi bëri të mundur zbulimin e qëllimit të të arrestuarve për t’u larguar nga Galicia.
Garda Civile e kapi grupin në një kontroll të koordinuar nga patrullat e Sigurisë Qytetare dhe Grupi i Trafikut në Pedrafita do Cebreiro. Gjatë arrestimit janë sekuestruar efekte të ndryshme të vjedhura, si ora të cilësisë së lartë, byzylykë dhe bizhuteri floriri, shumica e të cilave tashmë u janë kthyer pronarëve të ligjshëm. Të arrestuarit u vunë në dispozicion të Gjykatës së Udhëzimit Nr. 1 të Becerreá (Lugo), e cila dekretoi hyrjen e tyre në burgun e përkohshëm, të komunikuar dhe pa kusht.