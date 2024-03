Bardhi i la një vend në komisionin për reformat, Basha refuzon: Nuk jemi nisur për karrige

Deputeti Lulzim Basha ka refuzuar ftesën e kreut të grupit parlamentar të PD-së, Gazment Bardhi, i cili i la një vend në nënkomisionet “Për Reformat”, në lidhje me ligjet që kërkojnë shumicë të cilësuar votash.

Komisioni i Ligjeve miratoi sot vendimin për ngritjen e një mekanizmi dialogu që do të përbëhet nga 6 anëtarë të ndarë barazi mes grupit të mazhorancës dhe opozitës dhe merr vendime me konsensusin e të gjithë anëtareve

Bardhi tha se anëtarët e opozitës janë Oerd Bylykbashi, Erisa Xhixho, ndërsa një anëtar e la për grupion e Bashës.

Por, ky i fundit, gjatë një takimi me demokratët e Durrësit tha se nuk ka si qëllim karrigen dhe nuk bëhen pjesë e pazarit.

“Edhe ata pak që kanë mbetur dhe që se kuptonim se cilat janë motivet e vërteta të atyre që për interes personal u përpoqën ta thyenin në dysh Partinë Demokratike, duke i bërë dhuratën më të mirë pushtetit të korruptuar ilegjitim të Edi Ramës. Po sot ku janë? Me përqafimin të Edi Ramës me shokë. E kanë nisur si pazar dhe duan ta vazhdojnë si pazar. Shikoni çfarë thonë sot, “ejani ju se kemi dhe një karrige për ju”. Ne se kemi nisur këtë për karrige. Se kemi nisur për karrige, s’ishte kjo punë për karrige. Enkelejd Alibeaj nuk ishte aty për karrigen e tij. As i kisha thënë unë rri për karrige. Ishin listat e hapura, ishte për votimin elektronik, ishte për votën e diasporës, ishte për Shqipëria një zonë.

“S’duam karrigen, ne duam të drejtat e shqiptarëve, ne duam që pazari 34 vjeçar i fëlliqtë, trashëgimnia më e pisët e Ramiz Alisë, trashgimtarit të fundit komunist të marrë fund. Sepse është ky Pazar që rëndon pronarët dhe të përndjekurit, sipërmarrësit dhe profesionistët, fermerët dhe arsimtarët, rininë shqiptare. S’na duhen karriget. Thojini shqiptarëve sot, ku qëndroni në raport me listat e hapura?

Jeni për lista të hapura, po apo jo, votoni për listat e hapura, votimin elektronik, Shqipëria një zonë, votën e diasporës, s’na duhen karriget. Këtë betejë nuk e nisëm për karrige, por janë kaq të obsesuar me karrigen, e kanë ngjitur kaq shumë kokën, barkun pas karrigeve sa u është bërë mendja karrige. Dhe mendojnë se pasi bënë pazarin me Edi Ramën, mund të kthehen tek ne e të na thonë: keni dhe ju një karrige.

Ju plaçin sytë, se kuptoni që kemi 2 vite e gjysmë që e bëjmë për shqiptarët jo për karrige? Dhe të bësh betejë për shqiptarët nuk është e lehtë në një vend që ka 34 vite kastë politike që bëjnë betejë për veten e vet me metodat dhe mënyrat më të pista”, tha Basha