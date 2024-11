Arrestohen 4 shqiptarë në Greqi, anëtarë të një grupi kriminal që trafikon lëndë narkotike

Katër shqiptarë, identitet e të cilëve nuk bëhen ende të ditur, kanë rënë në prangat e policisë greke pasi akuzohen se janë anëtarë të një bande që trafikonte lëndë narkotike.

Mediat greke bëjnë me dije se gjatë një operacioni antidrogë në pranga ranë në total 7 persona, 4 shqiptarë dhe 3 grekë.

Të arrestuarit do të dalin nesër në Gjykatë për tu njohur me masat e arrestit. Nuk ka ende informacione lidhur me veprimtarinë kriminale të bandës së drogës.

Sakaq mësohet se 3 shtetasit grekë rezultojnë të jenë persona të punësuar në shtet, njëri është zjarrfikës me shërbim në Patra, tjetri shef shërbimi luftarak në Drejtorinë e Policisë Akaia dhe i treti nëpunës civil.